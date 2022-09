Covid, 17.978 nuovi positivi e 60 vittime

MILANO (ITALPRESS) – Sono 17.978 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, su un totale di 146.983 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull’emergenza pandemica, diffuso dal Ministero della Salute. Il tasso di positività sale al 12,2%, mentre il numero dei morti oggi è di 60, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a quota 176.464. Dal punto di vista delle ospedalizzazioni, sono 3.632 i ricoverati con sintomi (87 in meno di ieri), dei quali 143 in terapia intensiva (otto in meno di ieri.(ITALPRESS).

Photo credits: www.agenziafotogramma.it