Muore in attesa al Pronto Soccorso di Trapani, presentata denuncia per malasanità

Un possibile caso di malasanità all’ospedale “Sant’Antonio Abate” di Trapani. Un uomo di 52 anni, Giuseppe Bonfiglio, lo scorso 22 agosto era stato trasportato dal figlio al nosocomio con forti dolori al petto accusati durante la notte.

L’uomo è rimasto in attesa, dolorante, al Triage. Dove è morto, accasciandosi per terra.

Oggi al Policlinico di Palermo è stata disposta l’autopsia dal sostituto procuratore Antonio D’Antona della Procura di Trapani, dopo la denuncia presentata dalla moglie della vittima assistita dall’avvocato Fabio Sammartano perchè potrebbe trattarsi proprio di malasanità avvenuta al Pronto Soccorso trapanese.

L’uomo col figlio erano in attesa nella sala insieme ad altre persone. Sono stati ricevuti da una guardia giurata addetta al Triage e dopo da un infermiere che ha detto tranquillamente ai pazienti presenti di attendere, senza valutare il tipo di malessere accusato.

Per i dolori e l’attesa, Bonfiglio si alza, cerca di fare due passi in corridoio e si accascia per terra. Solo in questo caso infermieri e medici intervengono ma solo per costatarne il decesso.

Forse l’uomo avrebbe potuto salvarsi se ritenuto un caso urgente e se fosse stato visitato.