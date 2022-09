Ancora una sconfitta per il Football Marsala, verso la nuova proprietà

Debutto casalingo amaro per il Football Club Marsala che, al campo polisportivo “Mariano Di Dia” di Strasatti, con il risultato finale di 0-4 cede, al Partinicaudace, i tre punti validi per la seconda giornata del Campionato di Promozione Sicilia girone A.

Ci vogliono 33 minuti del primo tempo, con un gol di Cinquemani su errore di Bevilacqua, per sbloccare una partita che ha visto le due squadre equivalersi sul piano delle occasioni anche se è corretto dire che il possesso di palla è stato più del Partinico.

Per il rimanente primo tempo, il Marsala cerca di venirne a capo con azioni sulla fascia sinistra ma la buona ed ordinata difesa ospite e due mancati colpi di testa su cross degli azzurri non cambiano il risultato che così, rimane immutato fino al riposo.

Nel secondo tempo i lilybetani le provano tutte ed impensieriscono più volte l’estremo partinicese ma con una veloce ripartenza, i neroverdi di Bellomo, al 59’, segnano lo 0-2 con Ferrante. Passano 14 minuti e lo stesso attaccante, sempre su una veloce ripartenza ben manovrata segna lo 0-3 togliendo la speranza agli azzurri di poter riaprire il match.

È il canto del cigno di un match divenuto difficile che presenta sempre lo stesso copione, un Marsala sciupone che crea ma non concretizza ed una compagine avversaria che in ripartenza fa molto male. Al 37’ Criscenti solo davanti al portiere ospite si divora letteralmente il gol della bandiera ed il Partinicaudace invece con Corso al 44’ fa 0-4.

Una punizione eccessiva per questi volenterosi giovani che attendono i giusti rinforzi per poter giocare almeno ad armi pari le sfide che dovranno ancora affrontare. Negli spogliatoi, a loro è stato comunicato l’arrivo del nuovo proprietario Ettore Minore che, a partire da lunedì o martedì al massimo, prenderà le redini di questa società.

“Contestualmente al presente comunicato i soci attuali e l’addetto stampa si dimettono dalle loro cariche, rimanendo soltanto per l’ordinaria amministrazione in attesa del passaggio di proprietà. Il Presidente uscente nonché socio Enzo Domingo ha anche indetto una conferenza stampa”, scrivono dal Marsala. L’incontro con la stampa avrebbe dovuto tenersi oggi ma sarà rinviata per motivi di motivazione di utilizzazione logistica del Complesso San Pietro.

Questa la dichiarazione di Domingo: “Ho indetto una conferenza stampa per raccontare di questi ultimi due mesi. Ho avuto assegnato il compito di riportare il Calcio a Marsala tramite l’F.C. Marsala. Questo compito è stato assolto, mi rimane soltanto di consegnare le chiavi alla nuova proprietà”.