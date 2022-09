Regionali, Giuseppe Bianco (PD) incontra gli elettori di Marsala e Trapani

Domani, martedì 13 settembre, dalle ore 17.30, il dottor Giuseppe Bianco, candidato per il PD alle prossime elezioni regionali del 25 settembre, incontrerà gli elettori a Marsala, all’Hotel President, per confrontarsi con loro e illustrare le proprie idee e il proprio programma politico – con particolare riguardo al settore della Sanità – volto a ridare alla Regione, e alla provincia, lo slancio e il vigore necessari per superare le tante criticità attuali e persistenti.

Giovedì 15 settembre, dalle ore 18, invece, sarà a Trapani, all’Hotel Vittoria.

Al centro dei due incontri c’è il bisogno di incontrare le persone, per parlare, assieme, delle necessità e delle emergenze della provincia, e della Regione, ascoltando, conoscendo più a fondo le criticità, per provare a cambiare in meglio le cose.