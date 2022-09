Nella seconda giornata valida per il Campionato di Promozione Girone A, il Petrosino 1969 rimedia una sconfitta a Castelvetrano contro la Folgore.

Termina 2 a 0 per i padroni di casa, con le reti all’8’ di Carovana e al 21’ minuto del primo tempo di Rustico che, in pratica, hanno archiviato la partita. In due partite, la società giallorossa cara al Presidente Licari, ottiene un solo punto frutto del pareggio interno allo Stadio Comunale petrosileno contro il Gemini Calcio.