Petrosino: domande per il servizio di Scuolabus entro il 30 settembre

Entro il 30 settembre è possibile presentare domanda per il servizio di trasporto scolastico per l’anno 2022/2023 nelle scuole del Comune di Petrosino.

La richiesta può essere presentata da un genitore dell’alunno o da chi ne fa le veci. I moduli da compilare possono essere scaricati dal sito del Comune o ritirati presso la portineria comunale. La graduatoria sarà formulata secondo i seguenti criteri: alunno/a residente in zone periferiche rispetto all’aggregato urbano principale e distanti a non meno di 900 metri dalla scuola di appartenenza; alunno/a la cui famiglia è in una situazione di svantaggio economico (debitamente certificata dall’assistente sociale); alunno/a i cui genitori siano impossibilitati, per motivi di lavoro e previa certificazione, ad accompagnare gli stessi alla scuola di appartenenza.