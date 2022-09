“30 anni fa l’ultima volta a donne insieme”. Berlusconi scherza alla convention del centrodestra

“Gianfranco, questa mattina mi sono accorto che l’ultima volta che siamo andati a donne insieme è stato 30 anni fa: era il 10 agosto. Ora andremo insieme a caccia di voti”. Intervenendo telefonicamente alla convention del centrodestra per la candidatura di Renato Schifani alla presidenza della Regione Siciliana, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ha salutato scherzosamente così il coordinatore degli azzurri in Sicilia, Gianfranco Miccichè.

BERLUSCONI: SCHIFANI PERSONA GIUSTA PER GOVERNARE LA SICILIA

“Il mio amico Renato Schifani è la persona giusta per governare e rappresentare la Sicilia“, ha spiegato Berlusconi, nel corso di una telefonata alla convention del centrodestra a Palermo. “Schifani sarà in grado di rapportarsi alla pari con le istituzioni romane ed europee, mettendo a frutto la sua grande esperienza e le sue relazioni al servizio della Sicilia”, ha aggiunto Berlusconi.

BERLUSCONI: PONTE SULLO STRETTO BLOCCATO DA SINISTRA, ORA AVANTI VELOCEMENTE

“Se fosse stato per noi e per i nostri governi, già da anni si attraverserebbe lo stretto di Messina comodamente in auto o in treno e invece la sinistra, per ben due volte, ha azzerato ciò che avevamo progettato, finanziato e appaltato”, ha spiegato Berlusconi. “Ci hanno fermato ma adesso non ci faremo più fermare- ha continuato- La sinergia tra il governatore Schifani, il bravo presidente Occhiuto in Calabria e l’Esecutivo nazionale ci consentirà di procedere speditamente”. (DIRE)