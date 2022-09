Salvini “Io premier? Sarebbe orgoglio e onore”

ROMA (ITALPRESS) – “Per me fare il Presidente del Consiglio sarebbe un orgoglio, un onore e un’emozione e la Lega è pronta a prendere per mano questo straordinario Paese. Ma prima del voto degli italiani non mi permetto di dire nulla”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Uno Mattina su Rai Uno: “Sono a disposizione del popolo italiano. Quattro anni fa abbiamo preso milioni di voti – ha ricordato Salvini – Abbiamo fermato gli sbarchi, fatto leggi severe contro mafiosi e criminali. Se chi è a casa si fida di ciò che abbiamo fatto e proponiamo, allora saprà come comportarsi alle elezioni del 25 settembre”.

