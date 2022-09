Covid, Partanna: acquistati sanificatori per le scuole

“Iniziamo l’anno scolastico in sicurezza. Abbiamo acquistato undici sanificatori per le scuole nell’ottica della prevenzione, per la tutela della salute pubblica dei nostri ragazzi e degli insegnanti”.

Con queste parole il sindaco di Partanna, Nicolò Catania, comunica che l’Amministrazione comunale ha proceduto all’acquisto di alcuni dispositivi per la sanificazione da destinare agli edifici scolastici della città, in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico e alla luce della situazione pandemica dovuta alla diffusione del Covid-19, che risulta essere ancora particolarmente rischiosa nel territorio per il diffondersi di nuovi casi e per cui occorre adottare misure per prevenire i contagi soprattutto all’interno delle scuole e dell’Asilo Nido Comunale.

I sanificatori sono stati installati nelle scuole dell’Istituto Comprensivo ‘Rita Levi Montalcini’ e nell’Asilo Nido Comunale, e sono pronti per l’uso.