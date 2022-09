A Marsala la Fiera Radiantistica, appassionati a raccolta

A Marsala approda l’interessante Fiera Radiantistica. “Whiskey Mike” organizza domenica 18 settembre, nella Sala Convegni di Villa Favorita, una mostra di apparecchiature elettroniche di ogni tempo per radioamatori. L’evento ha lo scopo di raggruppare gli appassionati delle ricetrasmissioni, dove varie aziende del settore sia dalla Sicilia e da altre regioni, le apparecchiature i loro prodotti e le ultime novità.

Durante la giornata si effettuerà uno screening diabetico a cura dei volontari dell’Organizzazione Aurora in collaborazione con il Lions Club Marsala. A seguire si potrà assistere al raduno del Vespa Club Ruote D’occidente e all’esibizione del Coro Folkloristico “I Burgisi”.

All’interno della Fiera si svolgerà la sessione di esami per il conseguimento della patente americana per Radioamatori. Salvatore Orlando, co-fondatore dell’Associazione C.B. “Whiskey Mike”, afferma: “Sarà una bella occasione di confronto per tantissimi radioamatori che si potranno rincontrarsi Marsala, grazie alla sezione ARI”. Dopo il pranzo ci sarà una esibizione della scuola di ballo Marsala Dance Academy e la consegna delle targhe ricordo.