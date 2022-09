Tre week end con Le Vie dei Tesori a Marsala. “Rendiamo ordinaria la valorizzazione delle nostre bellezze”

Torna a Marsala l’appuntamento con le Vie dei Tesori. La quarta edizione del festival dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico siciliano consentirà a cittadini e visitatori di scoprire (o riscoprire) le principali bellezze del territorio.

Stamattina, al Baglio Anselmi, la conferenza stampa di presentazione, che ha anticipato i temi centrali di questa nuova edizione. Accanto ai siti già aperti negli anni scorsi, quest’anno sarà possibile visitare anche le necropoli di via del Fante e di via delle Ninfe, la cui apertura straordinaria dovrebbe stavolta preludere a una condizione ordinaria di accesso al pubblico.

“Il nostro obiettivo – ha affermato il direttore dei Musei di Baglio Anselmi del Parco di Lilibeo, Bernardo Agrò – è consentire al visitatore di comprendere ciò che vede, dalla città antica a quella moderna. Le Vie dei Tesori rappresenta una grande occasione per mettere in ordinarietà la valorizzazione dei beni culturali”. Un punto, quest’ultimo, sottolineato anche dalla presidente della Fondazione Le Vie dei Tesori, Laura Anello, che ha evidenziato come il festival si presenti come un modello che va nella direzione auspicata da cittadini e turisti, sia in termini di fruizione che di narrazione, oltre che uno strumento per rafforzare quel senso di comunità progressivamente indebolito nelle aree maggiormente esposte allo spopolamento.

“Crediamo molto in questi eventi, perchè la città cresce solo se cresce da un punto di vista culturale”, ha aggiunto il vicesindaco Paolo Ruggieri, che ha poi espresso il proprio rammarico per l’atto vandalico che ha pesantemente danneggiato l’area di San Girolamo nei giorni scorsi.

Unicredit si conferma main sponsor dell’iniziativa: “Una banca vicina al territorio non poteva non sostenere questo festival”, ha sottolineato il direttore del mercato Marsala Gaspare Marrone, evidenziando come manifestazioni di questo tipo abbiano effetti benefici sull’economia e il lavoro dei territori di riferimento.

Anche quest’anno Le Vie dei Tesori si avvarrà, a Marsala, del supporto logistico dell’associazione Nonovento, con i suoi instancabili volontari. “In questi 4 anni abbiamo cercato di far capire cosa può succedere mettendo in rete i vari tesori del nostro territorio”, ha sottolineato la presidente Sara Parrinello, che ha poi presentato il programma dei tre week end de Le Vie dei Tesori a Marsala (10-11, 17-18, 24-25 settembre). Sarà possibile visitare 10 siti storici (San Girolamo, le Chiese del Purgatorio, di San Francesco, l’insula di via delle Ninfe, I mosaci della Casa Romana del Teatro Impero, la necropoli ellenistico-romana di via del Fante, Palazzo VII Aprile, il Santuario della Madonna della Cava) ed effettuare un tour guidato in sei cantine vinicole (Pellegrino, Bianchi, Curatolo-Arini, Fina, Florio, Martinez. Dopo il successo degli anni scorsi, tornano anche le esperienze di fruizione del territorio, tra le visite a Mozia, la visita al Campanile del Carmine, I percorsi di filo per riscoprire l’arte del ricamo, il percorso benessere alle Saline Genna, il volo sul piper sopra lo Stagnone e la passeggiata sulle orme dei Mille con il pronipote di un garibaldino. Tra le novità la visita alla palazzina della famiglia Whitaker a Mozia, curata dall’archeologa Maria Pamela Toti.