Sold out in pochi minuti i biglietti del concerto di Baglioni a Trapani

Come era pensabile, il concerto a Trapani di Claudio Baglioni, ma anche quello di Palermo, sono andati già sold out ieri, all’avvio dell’acquisto dei biglietti, sulle piattaforme digitali.

In pochi minuti, poco più di 5, i grandi appassionati del cantautore romano evidentemente hanno atteso l’apertura dei ticket per cliccare ed acquistare repentinamente il biglietto per assistere al live al Cine Teatro Ariston.

D’altronde l’ultima volta di Baglioni nel trapanese probabilmente risale a una decina di anni fa. Oltre 15 anni fa fece ben due date al Palasport di Marsala.

Oggi si presenta piano e voce con Dodici Note Solo Bis, la seconda parte del suo tour con i più grandi successi.