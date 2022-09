Lo scalo di Birgi si chiamerà Trapani-Marsala

In una conferenza stampa all’aeroporto “Vincenzo Florio” di Birgi, il Presidente Airgest Salvatore Ombra ha annunciato che accanto al comune del capoluogo di Provincia, allo scalo sarà affiancato il nome di Marsala “per avere una presentazione più allettante” a livello turistico.

Anche Ryanair conferma e accoglie con favore l’aggiunta del nuovo Comune che a breve si potrà trovare anche sul sito della compagnia.

“Spero che il Comune di Marsala colga questa opportunità” afferma Ombra che nello stesso momento invita l’Amministrazione comunale guidata da Massimo Ombra a scommettere sulla vera sfida competitiva, quella del territorio: “La sola attrattiva non è un nome ad uno scalo, ma anche quello che può fare un territorio per l’accoglienza turistica, per l’offerta che offre, per l’illuminazione e i servizi, di pulizia, ecc.”.