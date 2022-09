Marsala, Festa Bambina: in Piazza VascoRockShow tribute band

Una serata dedicata al Re del Rock italiano, al mito indiscusso di intere generazioni, Vasco Rossi.

Stasera, 7 settembre, con inizio previsto alle 21:30, l’artista di Zocca verrà celebrato musicalmente dallaTribute Band Calabrese “VascoRockShow” in Piazza Bambina (contrada Terrenove) a Marsala, nell’ambito dei tradizionali festeggiamenti in Onore di Maria SS.ma Bambina promossi dal parroco Don Tommaso Lombardo in collaborazione con il Comitato pro-festeggiamenti e con il patrocinio del Comune di Marsala.

Un concerto di due ore rigorosamente live, con sette musicisti sul palco ed una scaletta – di oltre 20 brani – che ripercorrerà l’intera carriera di Vasco, dagli esordi fino ai successi degli ultimi anni.

La Tribute band catanzarese con una straordinaria somiglianza estetica e vocale del suo leader, Max Iannino, vanta continue ed importanti collaborazioni con Maurizio Solieri (Chitarrista Vasco Rossi, Steve Rogers Band), Alberto Rocchetti “Il Lupo Maremmano” (Pianista Vasco Rossi), Claudio “Il Gallo” Golinelli (Bassista Vasco Rossi), Clara Moroni (Corista Vasco Rossi), Andrea “Cucchia” Innesto (Sax/Fiati Vasco Rossi, Steve Rogers Band), Andrea Braido (Chitarrista Vasco Rossi, Zucchero, Mina, Celentano), Daniele Tedeschi “La Roccia” (Batterista Vasco Rossi, Steve Rogers Band), Diego Spagnoli (Stage Manager Vasco Rossi), Ricky Portera (Dalla/Stadio/Ron/Vasco Rossi/Loredana Bertè/Eugenio Finardi/Paola Turci/Nek/Anna Tatangelo), Max Gelsi (Elisa/Grignani/Finardi)

A condurre la serata sarà Giuseppe Giacalone.