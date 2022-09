Stamani, presso l’Hangar S.A.R. della base aerea di Birgi, si è svolta la cerimonia di passaggio di consegne al Comando dell’82° Centro C.S.A.R..

All’evento, presieduto dal Colonnello Pilota Giacomo Zanetti, Comandante il 15° Stormo di Cervia da cui il Centro dipende, hanno partecipato le autorità civili, militari e religiose trapanesi. Tenente Colonnello Pilota Angelo Mosca ha sottolineato il non facile compito di mantenere gli impegnativi compiti di istituto del Centro durante l’emergenza Covid riuscendo a portare a termine nuovi obiettivi.

Mosca ha poi voluto rivolgere un sincero saluto agli organi di stampa ringraziandoli della fattiva collaborazione in quasi 14 anni di addetto stampa del Centro. Subentra a Mosca il Maggiore Forcato, già Capo Sezione Operazioni dell’82° Centro. Al Maggiore Forcato il Colonnello Zanetti ha rivolto il suo più sentito augurio per il nuovo incarico e per gli impegni che affronterà nel prossimo futuro.