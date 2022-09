Sul Monte Bonifato di Alcamo si celebra Maria SS dell’Alto

Domani 8 Settembre alle 11 presso la Chiesa della Madonna dell’Alto, sul Monte Bonifato ci sarà la celebrazione eucaristica in onore di Maria Santissima dell’Alto.

La Messa sarà presieduta da Monsignor Pietro Maria Fragnelli, vescovo di Trapani.

Il sindaco Domenico Surdi che sarà presente alla celebrazione religiosa ha voluto dedicare alla Madonna dell’Alto un ringraziamento particolare a nome di tutta la Città, con una lettera aperta.

“I festeggiamenti in onore di Maria SS. dell’Alto rappresentano per la nostra comunità un momento religioso solenne. Grazie alla Parrocchia Sacro Cuore di Gesù e alla Congregazione Maria Santissima dell’Alto che, da anni, organizzano dalla fine del mese di agosto e per la prima settimana di settembre, le Giornate Mariane con tantissimi momenti religiosi e di comunione sempre più partecipate”, afferma Surdi.

Si ricorda che oggi e domani è disponibile il servizio bus navetta per il Monte Bonifato messo a disposizione dalla ditta Reginella Bus, per conto del Comune di Alcamo.