Seap-Sigel Marsala Volley a lavoro per l’A2. Assegnate le maglie

La Sigel Marsala Volley acquisisce un nuovo sponsor e per questo la denominazione sarà Seap-Sigel Marsala Volley in vista della nuova stagione sportiva 2022/2023 nel Campionato nazionale di serie A2 Femminile. Con l’arrivo in città delle giocatrici e dello staff tecnico si può dire iniziato il nuovo anno agonistico, per il settimo campionato di Serie A consecutivo.

La squadra si è già radunata domenica scorsa presso la Imex Italiana Srl dell’enologo Vito Marino, nonchè dg della società. E’ stata l’occasione per dare il benvenuto al rinnovato roster azzurro.

Lunedì invece, è iniziata la preparazione di precampionato della squadra sotto la guida del riconfermato primo allenatore Marco Bracci, del vice Lucio Tomasella e del preparatore atletico Andrea. Nel frattempo sono state assegnate le maglie con i numeri alle atlete. 1Giulia Orlandi, 2 Diana Spanò, 3 Elisa D’Este, 5 Maria Chiara Norgini, 6 Monika Salkute, 7 Merle Baasdam, 9 Francesca Guarena, 11 Matilde Frigerio, 13 Elisamaria Garofalo, 14 Serena Moneta, 16 Chiara Ghibaudo, 18 Katarina Bulovic.