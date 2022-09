A Partanna la 19ª edizione del “Premio Saturno, Trapani che Produce”

Prenderà il via venerdì prossimo, 9 settembre, la 19ª edizione del “Premio Saturno, Trapani che Produce”. Ancora una volta un appuntamento incentrato sulle Attività Produttive siciliane con particolare riferimento alla Pesca Mediterranea.

Cooking, Talk, Premiazioni e tanto divertimento a fine serata con il meglio della comicità made in Sicily ed il format che sta spopolando in questi anni sull’isola, “i 40 che ballano 90”, nella prima giornata in Piazza Falcone e Borsellino a Partanna, dove si svolgerà la tre giorni. Tutti gli appuntamenti, gratuiti ed aperti a tutti, inizieranno dalle 19 in poi.

Tantissimi gli ospiti che si alterneranno sul maxi palco della città belicina, gli chef Pino Maggiore e Peppe Giuffrè, Maestro cuscusiero ed enogastrononauta fra i più conosciuti della Sicilia, il decano dei giornalisti RAI Italo Cucci, l’attore Ernesto Maria Ponte e la grande musica targata anni 90, venerdì, per poi scatenarsi con il DJ SET di RMC 101 sabato sera con Marietto, Cristian dell’Edera e Vittoria Abbenante, rigorosamente in diretta radiofonica.

Dalle 22 alle 23, ogni sera, invece, come sempre, la statuetta saturnea alla “Trapani che Produce”; aziende e personalità che si sono distinte nel corso degli anni per la loro attività e professionalità.

Un riconoscimento fortemente voluto dalla emittente Telesud in collaborazione con la Camera di Commercio di Trapani ed il Comune di Partanna per una edizione che, ancora una volta, non deluderà le aspettative dei tantissimi provenienti da tutta la Sicilia Occidentale.