Misiliscemi: il 13 novembre l’elezione del primo sindaco

La comunità di Misiliscemi andrà al voto domenica 13 novembre per eleggere il primo sindaco della sua storia. La Regione ha infatti fissato la data della finestra autunnale per le amministrative, che vedranno recarsi alle urne anche i cittadini dei Comuni sciolti per infiltrazioni mafiose (Partinico, Monreale).

Istituito il 20 febbraio del 2021, il Comune di Misiliscemi comprende una popolazione di circa 7 mila residenti, distribuiti tra le ex frazioni trapanesi di Fontanasalsa, Guarrato, Rilievo, Locogrande, Marausa, Palma, Salinagrande e Pietretagliate.

Si voterà con il maggioritario a turno unico (senza eventuale ballottaggio) considerato che Misiliscemi rientra tra i Comuni che hanno meno di 15 mila abitanti.

Attualmente l’amministrazione comunale è guidata da un commissario nominato dalla Regione Siciliana che cesserà dalla propria carica non appena verrà eletto il nuovo sindaco.