Oggi, alle ore 19, verrà inaugurato il comitato elettorale del sindaco di Salemi Domenico Venuti in via Giacomo Matteotti n. 10 (ex champagneria).

Il primo cittadino è uno dei candidati alle elezioni per il rinnovo dell’Assemblea Regionale siciliana nelle fila del Partito Democratico che rappresenta a livello provinciale.