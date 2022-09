Grande esordio per il Marsala che nel Calcio a 5 vince 13 a 3 contro Resuttana

Esordio in campionato più che positivo per il Marsala Futsal che alla prima giornata, liquida con un perentorio 13 a 3 la matricola Resuttana San Lorenzo.

Sul torrido parquet del Palazzetto dello Sport di Marsala la formazione di Mister Anteri non ha lasciato scampo ai modesti avversi che nulla hanno potuto, contro la cinica manovra dei lilybetani che sottoporta sono stati devastanti. A suonare la carica è stato l’imerico Jorge Tendero, autore di ben quattro reti e che nei primi cinque minuti era andato a segno ben due volte.

Le altre marcature per i padroni di casa portano la firma di Patti, una tripletta per lui, di capitan Pizzo con una doppietta e poi ancora a segno gli altri spagnoli Crespo e Alvarito e in fine gloria anche per Emiliano, alla sua prima segnatura nel campionato di serie C1. Già nel primo tempo il Marsala aveva messo in cassaforte il risultato, andando al riposo sul punteggio di sette a due, incassando da Annolino e da Barcellona, su tiro libero allo scadere, le reti dei palermitani.

Nella ripresa, sulla falsa riga dei primi trenta minuti, il Marsala ha gestito il risultato concedendo solo una volta la “touche” agli avversari che è costata il terzo goal, ancora a firma di Barcellona. Turnover completo, quindi, per la panchina di Marco Anteri che ha potuto dare minuti di gara a tutti gli effettivi. Finisce tredici a tre, con tre punti pesanti per una classifica di un campionato che si prospetta ben equilibrato e agguerrito nei quartieri alti e sabato prossimo si andrà a Bagheria ancora per affrontare una neo-promossa.

“E’ sempre importante iniziare col piede giusto – ha commentato mister Anteri nel dopo gara – abbiamo un’ottima squadra, cattiva in avanti. I nuovi innesti, fatti in estate, danno una marcia in più a un gruppo che negli anni è cresciuto tra mille sacrifici e che ora, mi inorgoglisce vederlo ben messo in campo”.

Il tabellino della gara

Marsala Futsal: lario, Cordaro, Bardan Costigliola, Foderà, Crespo,

Patti, Perez, Pizzo, Tendero, Emiliano, Pellegrino. Allenatore Marco

Anteri;

Resuttana San Lorenzo: Annolino Alessandro, Barcellona Francesco,

Barcellona Gabriele, Cruso, Cusimano, Davis, Di Cara, Megna, Pennino,

Pillitteri. Allenatore Gaspare Annolino.

Arbitri Giarratano e Crapanzano entrambi della sezione di Agrigento.

Marcatori: 2′, 5′, 31′ e 36′ Tendero (M), 14′ Alvarito (M), 15′ Crespo

(M), 18′ Annolino (R), 23′ e 55′ Pizzo (M), 25′, 27′ e 52′ Patti (M),

28′ tiro libero e 33′ Barcellona G. (R), 57′ aut. Megna (M), 60’+1

Emiliano (M).

Ammoniti: 43′ Megna (R), 50′ Foderà (M);

Note: Spettatori 150 circa;