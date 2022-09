Coronavirus nel trapanese: restano 1.638 positivi, +636 guariti

Nuovo report dell’emergenza Coronavirus in Provincia di Trapani, aggiornato ad oggi, domenica 4 settembre 2022.

Gli attuali positivi risultano così distribuiti nei 25 comuni del territorio trapanese: Alcamo 150, Buseto Palizzolo 8, Calatafimi Segesta 35, Campobello di Mazara 78, Castellammare del Golfo 40, Castelvetrano 113, Custonaci 9, Erice 85, Favignana 25, Gibellina 23, Marsala 332, Mazara del Vallo 265, Misiliscemi 18, Paceco 28, Pantelleria 28, Partanna 38, Petrosino 28, Poggioreale 4, Salaparuta 8, Salemi 26, San Vito Lo Capo 14, Santa Ninfa 18, Trapani 249, Valderice 42, Vita 13.

Il totale dei contagiati in Provincia di Trapani scende a 1.638 positivi (-553), i deceduti in totale dall’inizio della pandemia restano 756 e i guariti complessivamente salgono a 140.558, ovvero 636 persone che hanno sconfitto il Covid nelle ultime 24 ore.

Ci sono zero ricoveri in Intensiva, salgono a 8 quelli in semi intensiva (+2), scendono a 25 i ricoveri in degenza ordinaria (+2) e salgono a 4 le persone che si trovano in cura in Rsa o Covid Hotel (+1).

Il dato tamponi effettuati verrà comunicato lunedì.