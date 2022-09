Stage a Marsala del Palermo Calcio per valutare giovani atleti

Si è svolto a Marsala, presso il campo comunale “Gaspare Umile”, uno stage con il Palermo Calcio, per visionare diversi giovani calciatori, di cui 24 appartenenti all’ASD Primavera Marsala.

I ragazzi, classe 2007/08/09, sono stati valutati dai tecnici del Palermo, che hanno apprezzato anche le innate doti tecniche di Gabriele Giacalone ormai prossimo a vestire la casacca della Ternana. Per il Palermo calcio erano presenti Emanuele Chiappara (allenatore Under 16), Giovanni Sanfilippo (allenatore Under 15), Bogdani (collaboratore). I giovani lilybetani sono stati guidati dai tecnici Matteo Gerardi, Nino Barraco, Angelo Giacalone, Simone Giacalone, Gaetano Sorrentino, Angelo Sandri e Giuseppe Giacalone.