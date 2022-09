Marsala: si presenta il “Gemello Digitale” per la gestione dei servizi pubblici

Marsala è tra le prime città siciliane a realizzare il suo “Digital Twin”, ovvero “Gemello Digitale”, per la gestione ed organizzazione innovativa del territorio e dei servizi.

Il progetto finanziato dall’Unione Europea – una perfetta riproduzione in 3D della città – sarà illustrato conferenza stampa martedì 6 settembre al Palazzo Municipale alle ore 11.

Nel corso dell’incontro, saranno evidenziati i molteplici vantaggi del Digital Twin per la comunità marsalese anche per capire come si applicherà concretamente il progetto. Con il sindaco Massimo Grillo, saranno presenti i rappresentanti della Società Delisa – l’AD Antonio Migliore, il DG Toni Calamia, il responsabile commerciale Michele Ramondelli – e l’ingegnere Giovanni Manta dell’Azienda Geolander.

Interverranno il dirigente Pier Bendetto Mezzapelle (responsabile di Agenda Urbana) e l’ingegnere Giovanni Palmeri (responsabile dello sviluppo informatico cittadino).

“La sfida lanciata da Marsala con il progetto Digital Twin è quella di fare da modello apripista per la digitalizzazione avanzata nella gestione dei servizi pubblici, in un territorio che può eccellere e presentare una forte accelerazione nella transizione ecologica e digitale”, afferma il sindaco Massimo Grillo.