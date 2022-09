Incendio Bosco Scorace: parte la raccolta fondi per incrementare l’‘Occhio Virtuale’

Il 18 agosto scorso a causa di un incendio il Bosco Scorace nel territorio di Buseto Palizzolo è andato distrutto, le fiamme hanno letteralmente mangiato circa 600 ettari di vegetazione boschiva.



Il Bosco Scorace è da sempre considerato patrimonio di tutta la comunità del luogo, per questo i cittadini si sono subito mobilitati per cercare di far rinascere il bosco il prima possibile. In questo contesto si inscrive l’iniziativa dell’Associazione Bosco Scorace che ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per rafforzare il sistema di prevenzione degli incendi attraverso l’ausilio di telecamere.



“Insieme a tantissime altre realtà che si spendono volontariamente all’interno del territorio Trapanese, abbiamo deciso di fare qualcosa di concreto per i nostri boschi e le nostre aree verdi, martoriate dagli incendi. Nello specifico – scrive sulla piattaforma, Martina Maiorana in rappresentanza dell’Associazione – collaboreremo, tra le tante altre, con l’Associazione S.O.S. Valderice, attiva da più di 20 anni nella lotta agli incendi boschivi, implementando il progetto già presente ed attivo nel territorio provinciale “Occhio Virtuale“, con l’installazione di nuovi kit di telecamere rotanti a 360° di ultima generazione e, se possibile, termiche.



“Con la raccolta fondi siamo fiduciosi di poter implementare il progetto con 4/6 telecamere di altissima generazione con zoom di almeno 30X al fine di irrobustire il servizio nelle zone scoperte e affinché le attività di prevenzione, in collaborazione con gli enti preposti, siano sempre più celeri ed efficaci” scrive l’Associazione.



Anche Nicolò Scavone, direttore dell’associazione musicale “Giacomo Candela” di Buseto Palizzolo, ha voluto testimoniare l’accaduto con l’augurio di una rinascita, attraverso un video commosso con la musica di Ennio Morricone, sulle immagini del Bosco di Scorace devastato dalle fiamme.



Per chi volesse aderire al progetto la campagna è raggiungibile al link

https://gf.me/v/c/4srp/progetto-occhio-virtualesorvegliamo-i-boschi