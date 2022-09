Regionali, Fratelli d’Italia: “A Mazara avremo un grande risultato”

La lista di candidati per le elezioni regionali di Fratelli d’Italia nella provincia di Trapani è tra le più competitive del panorama politico.

La selezione, d’intesa col movimento politico Diventerà Bellissima – fanno sapere dal direttivo mazarese – è frutto di una scelta tra personalità che difendono il territorio nella sua interezza, comprende professionisti, amministratori, in carica o che hanno onorato il loro compito, e un parlamentare di lungo corso.

“Tutte personalità in grado di difendere la nostra provincia all’Assemblea Regionale Siciliana e di rappresentare, ciascuno per la propria storia e per il proprio percorso, la più spendibile classe dirigente. In particolare, nella città di Mazara del Vallo siamo sicuri che il giorno 26 scopriremo di aver raggiunto un grande risultato, in barba a qualche malpancista ispirato esclusivamente da logiche personalistiche, estraneo alle logiche del buon senso prima ancora che a quelle di partito. La sfida ingaggiata da Fratelli d’Italia per la crescita della Provincia di Trapani, ivi compresa Mazara del Vallo, non ammette egoismi né recalcitrane di alcun tipo”, afferma Maurizio Miceli, portavoce provinciale di Fratelli d’Italia.