Elezioni regionali, ecco come voteranno i consiglieri comunali di Marsala

La macchina elettorale in vista dell’election day è ormai partita e a Marsala cresce l’attenzione sulle mosse dei consiglieri comunali e della giunta, per capire quale sarà l’orientamento generale, soprattutto per quanto riguarda la competizione regionale. Rispetto al passato, il fatto nuovo è costituito dalla candidatura in prima persona del presidente del massimo consesso cittadino, Enzo Sturiano che alla fine ha scelto la lista dell’Mpa dopo essere stato per ben quattro volte il più votato al Consiglio comunale. Molti i colleghi che sembrano disposti a sostenerlo, altri sembrano orientati altrove. Tra i primi a dichiarare esplicitamente il proprio supporto a Sturiano c’è Pino Carnese, rientrato a Sala delle Lapidi questa settimana al posto del compianto Andrea Marino. Voteranno sicuramente la lista dell’Mpa gli altri componenti del movimento Via (Pino Ferrantelli, Vanessa Titone, Ivan Gerardi, Michele Accardi, Antonio Vinci), ma anche Liberi, che dovrebbe ufficializzare nelle prossime ore il proprio sostegno a Sturiano. All’interno del movimento fondato dal sindaco Grillo si registra però la posizione presa da Piero Cavasino, che – a differenza del collega Vito Milazzo – ha fatto sapere di non avere intenzione di votare per il presidente del Consiglio e di non voler fare campagna elettorale per nessun candidato. I consiglieri di Civicamente, Gabriele Di Pietra e Leo Orlando affermano che non daranno indicazioni di voto, così come Rosanna Genna, che dopo la rottura con Fratelli d’Italia chiarisce di non avere alcun riferimento politico. Restando tra i consiglieri vicini a Giorgia Meloni, Lele Pugliese sembra orientato a votare per Nicola Catania, mentre ProgettiAmo Marsala (rappresentato in aula da Piergiorgio Giacalone) deciderà nel prossimo direttivo quale candidatura sostenere. Conferma il proprio sostegno a Toni Scilla la consigliera di Forza Italia Elia Martinico, così come Flavio Coppola sarà ancora al fianco di Stefano Pellegrino, così come Eleonora Milazzo e Gaspare Di Girolamo con Eleonora Lo Curto, mentre Walter Alagna sosterrà Giacomo Scala (Nuova Dc).

Sul fronte della minoranza, Nicola Fici e Mario Rodriquez (Cento Passi) sembrano orientati a votare la lista del movimento di Claudio Fava, senza però un’indicazione specifica sui candidati. Amareggiato per la piega presa da queste consultazioni elettorali il consigliere Rino Passalacqua: “Non so se voterò per Caterina Chinnici, mi sembra l’ennesimo agnello sacrificale. Né ho le idee chiare sulla preferenza per l’Ars. In ogni caso, non farò campagna elettorale per nessuno. Guardo già al 26 settembre, nella speranza che ci possa essere uno scatto d’orgoglio che porti i cittadini che si collocano al di fuori della logica dei partiti a entrare in politica. Per quanto mi riguarda intendo farmi promotore di un soggetto civico capace di raccogliere tutte le persone che intendo la politica come un servizio da rendere alla propria comunità”.

v.f. – g.d.b.