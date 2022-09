Al via la C1 di Calcio a 5, il Marsala gioca in casa

Inizia domani, 3 settembre, il Campionato di serie C1 della stagione 2022/2023 di Calcio a 5 per il Marsala Futsal che sarà impegnato in casa, contro la Resuttana San Lorenzo.

Il match si giocherà al Palazzetto dello Sport di Marsala con inizio alle ore 17 e sarà diretto dai signori Gaspare Giarratano e Salvatore Crapanzano, entrambi della sezione di Agrigento. La gara sarà trasmessa in diretta sulle pagine Facebook dell’emittente Canale 2 e del Marsala Futsal. Mister Anteri avrà solo l’imbarazzo della scelta di chi schierare, potendo contare su un organico a gran completo.

Il Marsala, reduce della vittoria per 4 a 3 a San Vito lo Capo, nel match valido per il primo turno della prima fase della Coppa Italia, si presenta a questa gara di esordio con molto entusiasmo e con la giusta determinazione per iniziare bene dinnanzi al proprio pubblico.

La formazione palermitana avversaria, il Resuttana San Lorenzo, proveniente dal Campionato di serie C2, nella scorsa stagione si è piazzata al terzo posto riuscendo ad approdare nel massimo Campionato regionale di Calcio a 5 vincendo i play off. Per scelta della società, in estate è stata confermata, in blocco, la rosa dello scorso anno, fatto da tanti vogliosi di mettersi in mostra e confrontarsi con relatà del panorama Futsal regionale.