Pallamano: il Giovinetto di Petrosino acquista il terzino Bagatolli

Il mercato della Puleo Il Giovinetto di Petrosino non si ferma. Dopo l’arrivo del tecnico croato Milenko Kljajic, arriva il terzino sinistro Constantino Bagatolli.

Oltre alla conferma dell’intero gruppo, già in preparazione da ieri, agli ordini di Kljajic è arrivato il giovane atleta 26enne italo-argentino che può vantare una formazione tutta danese, dato che lo stesso proviene dalla Danimarca dove vive dall’età di otto anni.

L’atleta danese, 1.87 mt x 91 kg, alla sua prima esperienza all’estero, ha giocato in diversi club danesi, dalla terza divisione, fino alla prima divisione dal 2019 al 2021 nell’H C Odense per terminare in Groenlandia, rivestendo i ruoli di terzino/centrale e ala sinistra. Nei prossimi giorni sarà definita l’intera rosa alla corte di mister Kljajic. L’obiettivo principale della società sarà il consolidamento della squadra e la crescita dei giovani, ma sicuramente si punta ad un campionato tranquillo.