Marsala: in pieno centro i Vigili del Fuoco per ‘pericolo crollo’

Ieri sera, intorno alle 20.15, in pieno centro storico, è stato richiesto l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco di Marsala.

In via XI Maggio, prima della Credem venendo da Piazza della Repubblica, un mezzo dei pompieri ha transennato l’area all’altezza dell’ex bar “Enzo e Nino”, innalzando un ponte verso un palazzo.

Sembra che l’intervento sia stato effettuato per un cornicione pericolante e per mettere in sicurezza la zona, in cui naturalmente passano molte persone.

I passanti sul posto sono stati bloccati per consentire lo svolgimento delle operazioni.