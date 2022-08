Festival del Tramonto, si prosegue con Pittacqua e incontri letterari

Si è concluso ieri a Petrosino il primo weekend del Festival del Tramonto, giunto alla sua VII edizione.

Il Festival, ormai alla settima edizione, nato da un’idea di Linda Licari, di Vincenzo Sammartano e di Chiara Putaggio, si è ormai configurato come un appuntamento importante per la promozione del territorio marsalese e dei comuni vicini.

Tutta la costa della provincia trapanese presenta dei tramonti unici al mondo, e i turisti raggiungono volentieri questi nostri luoghi anche per seguire il sole calante e i suoi quotidiani spettacoli di colori cangianti.

Il Festival è un progetto partito dal basso che coinvolge volontari e appassionati di fotografia, arte, poesia e musica, riuniti ai bagliori del tramonto.

Il secondo sarà un lungo weekend, che sposta gli eventi del festival alla Salina Genna giovedì 1° settembre con Pittacqua, l’estemporanea di pittura in acqua a cura del Maestro Enzo Campisi, aperto a tutti coloro che volessero dipingere il tramonto con i piedi immersi nelle acque delle saline.

Venerdì 2 settembre ci trasferiremo alle Due Rocche, proprio sul promontorio di Capo Boeo per l’appuntamento “Versi al Tramonto” a cura dei Fratelli della Costa-Tavola di Mozia e della professoressa e scrittrice Matilde Sciarrino, per ascoltare poesie, racconti e pensieri sul mare del pubblico presente.

Infine, di nuovo presso la Salina Genna continua la rassegna letteraria della VII edizione del Festival del Tramonto, curata da Vinziana Rizzo e Michaela Di Caprio.

Si inizia sabato 3 settembre con la scrittrice Angela Giannitrapani. L’autrice, in conversazione con Katia Regina, presenta “Un’altra metà di mondo” pubblicato da Rossini Editore, una raccolta di otto racconti che conferma la sua abilità narrativa. I testi della raccolta sono quanto mai vari, si appuntano su situazioni molto differenti tra loro ma hanno in comune la centralità di figure femminili notevoli, disegnate con leggerezza e profonda empatia, donne che prefigurano un altro mondo possibile agendo con modalità altre nei rapporti, nei pensieri, nelle scelte.

Alle 19,15 Matilde Sciarrino presenterà la sua raccolta di racconti “Il velo di cipolla” edito da Lilit Books. Insieme ad Agata Sammartano la professoressa Sciarrino svela una descrizione al femminile di emozioni e sentimenti che non sono appartenenti solo a un genere, ma a tutti gli esseri umani.

Domenica 4 settembre Fabio D’Anna racconterà “Zoe ed Io – Storia d’amore a sei zampe”, che ha pubblicato con Libridine. Un racconto lungo che narra di un uomo e dell’incontro con la cagnolina Zoe, che comprende il linguaggio umano e lo introduce all’armonia reale che può nascere tra l’uomo, gli animali e la natura . Dialoga con l’autore Riccardo Rubino. E per concludere questo ricco weekend, sarà al Festival il dott. Giuseppe Donato con il suo saggio “L’isola che non c’era, lo Stagnone e altre storie”, pubblicato da Edizioni Danaus.

Con Antonella Ingianni, presenta un libro frutto delle sue ricerche in relazione agli eventi che hanno condotto alla formazione dell’Isola Lunga o Grande, che delimita la laguna dello Stagnone nella sua parte nord-occidentale non perdendo di vista la sua importanza dal punto di vista della conservazione ambientale per il particolare ecosistema che vi si è creato.

Tutti gli incontri, si svolgeranno nella suggestiva Salina Genna in via G. Falcone a partire dalle ore 18.