Cani senza casa la mare? Ci pensa l’OIPA Trapani con “Pelosi in spiaggia”

Cosa regalare a un cane senza casa per renderlo felice anche se solo per poche ore? Portarlo al mare! È questo lo scopo dell’iniziativa Pelosi in spiaggia dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) di Trapani.

In collaborazione con l’associazione L’Arca di Johnny e Osvaldo Odv, i volontari dell’Oipa domenica 4 settembre alle 10 porteranno in riva al mare i randagi ricoverati nell’Ambulatorio veterinario comunale di Trapani: qualche ora di gioia che, tra bagni e capriole sull’arenile, faranno dimenticare per un po’ a questi animali ancora senza famiglia l’amarezza e la monotonia delle giornate trascorse in un box. Alcuni di loro sono ospiti nelle case degli stessi volontari e cercano casa. L’appuntamento, per chi volesse conoscerli, è a Trapani, sul lungomare Dante Alighieri angolo via Tunisi.

Come fare per adottarli? «Sono ancora tanti i cani sottratti a situazioni d’ incuria e abbandono che sognano di vivere in una casa, circondati di affetto e attenzioni che mai hanno conosciuto», spiega Baldo Ferlito, vicedelegato Oipa di Trapani, «Chiunque fosse interessato ad adottarne uno può mettersi in contatto con noi tramite la pagina Facebook Oipa Trapani, telefonando alnumero 3279547482 o scrivendo un’email a oipa.seztrapani@gmail.com».

Pelosi in spiaggia arriva dopo l’iniziativa Proteggiamoli dedicata alla salute dei randagi dei Comuni di Trapani ed Erice grazie alla quale, con una generosa donazione di fialette antiparassitarie da parte di alcuni negozi e in accordo con le Amministrazioni comunali, i volontari dell’Oipa hanno assicurato quest’estate l’adeguata protezione contro pulci, zecche e zanzare a tanti cani di cui si occupano.