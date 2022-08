Il candidato alle elezioni per il rinnovo dell’Assemblea Regionale Siciliana Giuseppe Guaiana, inaugurerà il suo comitato elettorale, sito in via Conte Agostino Pepoli 92 a Trapani, domenica 4 settembre alle ore 18.30. Oltre al candidato all’ARS Giuseppe Guaiana, interverrà Salvatore Cuffaro, commissario regionale della Democrazia Cristiana.

La cittadinanza, i giornalisti e i simpatizzanti politici sono invitati a partecipare.