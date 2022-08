A Partanna “Sicilia 7 Eccellenze” la manifestazione enogastronomica

“Sicilia 7 Eccellenze” è il nome della manifestazione enogastronomica che prenderà il via domani a Partanna per concludersi giorno 1, in piazza Falcone e Borsellino.

L’evento comprende dei percorsi sensoriali ed enogastronomici con show coking sul palco a cura di un team di chef che si alterneranno tutti e tre i giorni a partire dalle ore 19 per la promozione delle sette eccellenze siciliane: pomodoro di Pachino, la carota novella di Ispica, il pistacchio di Bronte, il cioccolato di Modica, il limone verdello di Bagheria, la cipolla rossa di Partanna e i capperi di Pantelleria. Dalle ore 20, invece, saranno disponibili le degustazioni dei prodotti disponibili nelle casette allestite nella piazza.