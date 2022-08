Trapani piange il 20enne Niko Giarratano, deceduto in seguito a un incidente

Tragico epilogo per l’incidente stradale in cui è rimasto coinvolto il 20enne trapanese Niko Giarratano. Dopo due giorni all’ospedale Villa Sofia di Palermo, il giovane è infatti deceduto. Si è rivelato fatale lo scontro tra la sua moto e un’auto, nei pressi della filiale Monte dei Paschi di Siena, in via Manzoni. Le condizioni di Niko Giarratano sono apparse immediatamente molto gravi: trasportato all’ospedale “Sant’Antonio Abate” di Trapani, è stato poi trasferito a Palermo. Il 20enne lascia una compagna e una figlia di 3 anni.

Numerosi i messaggi di cordoglio sui social da parte di amici e familiari che hanno accolto sgomenti la tragica notizia.