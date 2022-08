Notti bianche a Trapani il 2, 3 e 4 settembre

L’amministrazione comunale di Trapani ha organizzato tre notti bianche per le serate del 2, 3 e 4 settembre, in collaborazione con il Luglio Musicale. Per l’occasione il centro storico cittadino si trasformerà in una location a cielo aperto dove la musica la farà da padrona. Concerti a cura del Conservatorio Scontrino, Orchestra Scheherazade, Fanfara dei Bersaglieri, Ottoni Animati, I Tammorra, Figli di un Reminore, I Kattivissimi per i bambini ed un Dj set. Per i locali, la possibilità di fare musica anche dal vivo fino a tarda ora con un’apposita deroga per l’intero week-end.