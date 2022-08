Marsala: rumeno accoltella un connazionale, la Polizia lo arresta

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Marsala ha proceduto al fermo di indiziato di delitto a carico del cittadino rumeno I.P., 56 anni, ritenuto responsabile del reato di lesioni personali aggravate in danno del connazionale D.T., 38enne. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, in seguito ad un alterco avvenuto, per futili motivi, nel pomeriggio del 17 agosto scorso in contrada Ciappola, l’aggressore, utilizzando un coltello, ha inflitto due coltellate penetranti al torace della vittima riducendolo in gravi condizioni cliniche, in pericolo di vita.

Le immediate indagini – avviate dall’esame del referto medico stilato dai sanitari del pronto soccorso del locale ospedale – hanno consentito ai poliziotti del Commissariato di Polizia di Marsala di ricostruire la dinamica dei fatti e di giungere, tempestivamente, all’individuazione del responsabile delle gravissime lesioni.

L’aggressore è stato rintracciato, nella mattinata del 19 , lungo la S.S. 115, a bordo di una mountain bike, con in tasca due coltelli. Bloccato dai poliziotti ha opposto resistenza agli agenti spintonandoli e rifiutando di declinare le proprie generalità. Reso inoffensivo grazie all’intervento di altro personale in ausilio, l’uomo è stato condotto presso gli uffici del Commissariato di Marsala per gli adempimenti di rito. Alla luce del quadro indiziario gli investigatori del Commissariato hanno proceduto al fermo di indiziato di delitto ed al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria l’uomo – già gravato da svariati pregiudizi di polizia ed altamente pericoloso – è stato condotto presso la Casa Circondariale di Trapani.