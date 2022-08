Marsala: rifiuti abbandonati in via Giordano Bruno, nuova segnalazione dei residenti

In via Giordano Bruno, arteria viaria che collega la via San Giovanni Bosco con la centralissima via Roma si trovano due vialetti che sono costantemente oggetto di degrado, tra sterpaglie e abbandono selvaggio di rifiuti. Si tratta di pertinenze private, adiacenti ad una casa disabitata da tempo. Tuttavia, appare inspiegabile che in uno spazio così centrale, quotidianamente attraversato dal transito di pedoni e automobilisti, non si possa trovare un rimedio all’evidente incuria. In ragione di ciò, diversi cittadini sono tornati a segnalare tale situazione, nell’auspicio che si possa procedere a ripulire l’area a beneficio del decoro e della sicurezza dei residenti.