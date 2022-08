Il Comune di Marsala rende noto che sono in distribuzione i tesserini regionali per la stagione venatoria 2022/2023. Oltre che nella sede centrale di via Garibaldi, i tesserini potranno ritirarsi negli Uffici periferici delle contrade Strasatti, Paolini e San Leonardo. Sul sito istituzionale le informazioni utili riguardo a giornate e orari di distribuzione.