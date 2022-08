Marsala: il 1° settembre il sorteggio degli scrutatori per l’election day del 25

L’Ufficio Elettorale del Comune di Marsala rende noto che il prossimo 1 Settembre si procederà alla nomina degli scrutatori che svolgeranno servizio nei seggi allestiti per le Elezioni Regionali e Nazionali del 25 Settembre.

In ciascuna delle 80 sezioni ubicate sul territorio comunale opereranno 4 scrutatori, cui si aggiungono il presidente di seggio nominato dalla Corte d’Appello e il suo segretario di fiducia.

Gli scrutatori verranno scelti – tramite sorteggio – tra i nominativi già inclusi nel relativo Albo comunale, annualmente aggiornato.

L’incarico di scrutatore non può essere svolto da chi è candidato all’Elezione, nonché da chi è ascendente (nonni, genitori), discendente (figli, nipoti in linea diretta), parente o affine sino al secondo grado (fratelli, sorelle, suoceri, generi, nuore, cognati) o coniuge di un candidato. Identiche incompatibilità si estendono anche al presidente e al segretario di seggio i quali, inoltre, non possono essere legati con i candidati da rapporti di parentela o affinità fino al terzo grado.

La Commissione Elettorale, nella giornata dell’1 Settembre, alle ore 10 si riunirà in seduta pubblica nell’Ufficio Elettorale di via Garibaldi.