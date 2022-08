M5S, ok alle liste. Nel trapanese La Grutta, Ciminnisi, D’Agostino, Saturnino e Terranova

Si sono concluse alle 22 di ieri le votazioni online sulla proposta di liste di candidati provinciali M5s per le prossime elezioni regionali siciliane. Hanno votato in 3.832 iscritti: i sì ai nomi proposti dai vertici del movimento sono stati 3.341, i no 491. Il Movimento cinque stelle in Sicilia, dopo la rottura con il Pd, candida Nuccio Di Paola, capogruppo uscente all’Ars e referente regionale dei pentastellati.

Per quanto riguarda la provincia di Trapani saranno in lista l’ex consigliere comunale mazarese Nicolò La Grutta, la trapanese Cristina Ciminnisi, l’assessore comunale castelvetranese Luca D’Agostino, la marsalese Luana Saturnino e l’alcamese Mauro Terranova. Nella lista non c’è nessun uscente (Sergio Tancredi e Valentina Palmeri avevano raggiunto il limite dei due mandati e comunque sono confluiti in altre formazioni politiche) nè l’ex assessore alcamese Vito Lombardo, che in un primo momento aveva dato la propria disponibilità a concorrere per un seggio all’Ars.