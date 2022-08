Le vacanze 2022 le più costose degli ultimi 50 anni: consigli per l’estate in appartamento

Gli italiani non stanno attraversando un periodo particolarmente positivo, a causa della crisi economica, della contrazione del potere di spesa e della super-inflazione. Si tratta di una situazione molto complessa, dettata dall’attuale contesto geopolitico, con il conflitto tra Russia e Ucraina che sta peggiorando visibilmente le cose. Molti italiani hanno scelto di non rinunciare comunque alle vacanze, anche se la spesa per diverse famiglie è diventata insostenibile: non a caso, le vacanze 2022 sono le più costose degli ultimi 50 anni.

L’inflazione e il costo da record delle vacanze 2022

I prezzi dei servizi sono lievitati al pari di quelli dei prodotti, perché anche le aziende e gli operatori turistici devono controbilanciare gli aumenti di costo. Si parla di un incremento della spesa che rappresenta un vero e proprio record, al punto che nell’ultimo mezzo secolo non si era mai vista una crescita esponenziale dei prezzi così forte. In certi casi l’aumento della spesa che i turisti devono affrontare è arrivato al +100%, incidendo in maniera pesante sulle tasche degli italiani che hanno deciso di non rinunciare alle vacanze estive.

n media chi decide di partire per le vacanze, pur restando in Italia, si trova costretto ad affrontare un aumento dei costi pari al 20% circa. Dai traghetti ai voli aerei, passando per le prenotazioni presso le strutture ricettive e gli altri servizi legati al turismo, ogni elemento diventa un buco nero che risucchia sempre più soldi. Il tutto viene giustificato dall’aumento del prezzo del carburante, almeno per quel che riguarda i trasporti. I ristoranti sono molto più cari per via dell’aumento dei costi delle materie prime, mentre gli alberghi hanno dovuto far fronte ad un incremento generale delle spese operative.

Vacanza in appartamento: come organizzarsi?

Molti italiani, per risparmiare, hanno optato questa estate per l’affitto di un appartamento, ma come organizzarsi? Il primo passo è valutare molte opzioni, per trovare un appartamento con un rapporto fra qualità e prezzo migliore degli altri. In secondo luogo, si consiglia di organizzarsi con la spesa alimentare, acquistando alcune cose prima della partenza, perché in una città turistica i prezzi potrebbero essere più alti.

Si fa riferimento anche ad alcuni alimenti che magari non sono sempre reperibili in tutti i supermercati, come ad esempio le varie tipologie di latte. Oggi, poi, alcuni store danno la possibilità di comprare il latte online scegliendo quello che si preferisce, e ricevendolo a domicilio. Un altro consiglio prezioso riguarda la preparazione della valigia: qui conviene portarsi dietro soltanto l’essenziale, e riservando uno spazio per i prodotti per la cura dell’igiene personale. Infine, è il caso di fare attenzione evitando di causare danni all’appartamento, dato che ciò potrebbe comportare la perdita della caparra.