Coronavirus nel trapanese: boom di guariti, ma c’è un altro decesso

Netta flessione degli attuali positivi in provincia di Trapani, che in 24 ore scendono da 2799 a 2452. Si registra, purtroppo, un ulteriore decesso riconducibile al Covid, che porta il totale da inizio pandemia a 750. Spicca, tuttavia, il dato dei guariti, che sale a quota 138262.

Cinque i ricoveri in terapia semi intensiva, 28 in degenza ordinaria, 6 in Covid Hotel/Rsa.

I tamponi molecolari processati nelle ultime 24 ore sono stati 149, i test per l’antigene 339.

Gli attuali positivi risultano così distribuiti nel territorio provinciale: Alcamo 173, Buseto Palizzolo 15, Calatafimi Segesta 46, Campobello di Mazara 131, Castellammare del Golfo 52, Castelvetrano 182, Custonaci 29, Erice 93, Favignana 25, Gibellina 10, Marsala 667, Mazara del Vallo 377, Misiliscemi 16, Paceco 53, Pantelleria 26, Partanna 53, Petrosino 67, Poggioreale 6, Salaparuta 3, Salemi 27, San Vito Lo Capo 20, Santa Ninfa 13, Trapani 321, Valderice 41, Vita 6.