Antonella Ingianni e Massimo Fundarò capilista di Sinistra Italiana-Verdi per la Camera e il Senato

In provincia di Trapani i Verdi puntano su candidati del territorio per il rinnovo del Parlamento nazionale. La lista Sinistra Italiana – Verdi ha infatti deciso di candidare la professoressa Antonella Ingianni che sarà capolista nel collegio plurinominale n.02 della circoscrizione Sicilia 1. Insegnante ed agronoma, da alcuni mesi la Ingianni ha assunto la guida regionale dei Verdi in Sicilia. Alle sue spalle nella lista per la Camera ci sarà il mazarese Alessandro Evola.

Per quanto riguarda il Senato della Repubblica, capolista di Sinistra Italiana – Verdi sarà l’alcamese Massimo Fundarò, già parlamentare dal 2006 al 2008. Al numero 4 della stessa lista la mazarese Angela Marino.

Sempre per quanto riguarda il territorio trapanese c’è spazio anche per Fabrizio Bocchino, posizionato al numero 2 nel collegio plurinominale 01 della circoscrizione Sicilia 1.