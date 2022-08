Pantelleria: una settimana di eventi tra Amerigo Vespucci e spettacoli

Una settimana all’insegna della musica, balli, spettacoli comici e l’arrivo, attesissimo della nave Amerigo Vespucci. Dopo essere stati in giro per l’isola nelle varie contrade, gli eventi tornano a Pantelleria centro.

Il 25 agosto, infatti, dalle ore 7 di mattina, la Vespucci sosterà in rada di fronte a Bue Marino e alle ore 9 il Comandante Massimiliano Siragusa e una parte dell’equipaggio incontreranno le autorità isolane e i cittadini in Aula Consiliare.

L’Amministrazione Comunale e la Capitaneria di Porto fanno appello a tutti i proprietari di imbarcazioni a vela e a motore di Pantelleria, perché si uniscano in una ‘veleggiata’ alle ore 12 da Bue Marino per accompagnare la Nave Vespucci e salutarla mentre riparte per Malta.

Venerdì 26 agosto la musica inizierà alle ore 19 in Piazza Cavour con una serata dedicata ai Queen, preceduta dall’esibizione di alcuni talenti musicali panteschi. A seguire la cover Band Miracle Queen, che oltre a riproporre il repertorio della band di Freddie Mercury, porta in scena una riproduzione del celebre concerto al Wembley Stadium con costumi di scena annessi.

Ad accompagnarli e a suonare al posto di Brian May, uno dei chitarristi più famosi e importanti del panorama internazionale, Stef Burns, noto al pubblico italiano come chitarrista storico di Vasco Rossi, ma che vanta nel suo curriculum collaborazioni come quelle con Michael Bolton, Alice Cooper, Judas Priest, Motorhead, Faith No More, Steve Wonder, James Taylor, Sheryl Crow, Huey Lewis and the News, giusto per dirne alcuni.

Sabato 27 agosto, sempre in Piazza Cavour, ma sul Sagrato della Chiesa Madre, alle ore 22 ci sarà l’ultimo concerto del Suoni Panteschi Chamber Music Festival con il Sicily Ensemble che presenterà un intenso programma dedicato al tango dal titolo “Piazzolla & Friends”. La serata, organizzata Dall’associazione Astarte con il M° Giulio Potenza, sarà dedicata alla memoria di Vincenzo Savatteri, psichiatra e oncologo marsalese che ha lavorato a Pantelleria, dove il suo operato e il suo ricordo sono tuttora vivi e riconosciuti.

Domenica 28 agosto alle ore 22 sempre in Piazza Cavour ci sarà uno spettacolo comico per tutti con I 4 Gusti, quartetto comico palermitano composto da Danilo Lo Cicero, Giuseppe Stancampiano, Domenico Fazio e Totò Ferraro che hanno esordito nel 2011 nella trasmissione Zelig, vincendo vari concorsi per cabarettisti e comici fino al trionfo alla trasmissione Made in Sud.

Infine, mercoledì 31 agosto dalle ore 22 si recupera la serata di Balli in Piazza che era stata rimandata il 9 luglio a Khamma. Frankie Bri e Ettore Raffi davanti al Circolo Trieste, in Via San Francesco a Khamma, faranno ballare grandi e piccoli, panteschi e turisti con il liscio e i balli di gruppo.

Per gli spettacoli del 26 e del 28 agosto, sono disponibili i posti per i diversamente abili con la consueta campagna #pantelleriapertutti. Per prenotare un posto gli interessati potranno mettersi in contatto con l’Assessore Marrucci al numero 331 2665409 entro il 25 agosto.

In occasione degli eventi del 26 e del 28 agosto, ci sarà anche uno spazio bimbi con gonfiabili ed altri giochi in Piazza Cavour a cura di Dplanet di Dora Pia Brignone.