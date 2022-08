Ennesimo incendio a Marsala, nella zona di Sappusi. Nel tardo pomeriggio di oggi le fiamme si sono propagate nei pressi dell’asilo nido, alimentando una coltre di fumo che ha invaso la strada adiacente. Per un po’ la visibilità è stata parzialmente compromessa, con momenti di comprensibile apprensione per gli automobilisti in transito. Il successivo intervento dei vigili del fuoco ha consentito l’estinzione del rogo.