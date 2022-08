Pagliarulo nuovo responsabile del settore giovanile del Trapani Calcio

La società granata ha affidato l’incarico di responsabile del settore giovanile a Luca Pagliarulo. L’ex difensore e capitano ha vestito la maglia granata dalla stagione 2010/11 fino al 2019/2020 e nel 2021/22 totalizzando complessivamente 360 presenze: è il giocatore con più partite giocate nella storia della società granata.

Contestualmente la società FC Trapani 1905 rende noto di aver disposto un impegno di partecipazione ai campionati relativamente alle sole seguenti formazioni:

– Campionato Nazionale Juniores Under 19

– Campionato Under 17 Regionale

– Campionato Under 15 Regionale





Le sedute di allenamento e le gare casalinghe delle suddette squadre verranno svolte presso l’impianto sportivo di Valderice, in contrada Misericordia.



Per la stagione 2022/23 l’FC Trapani 1905 non ha predisposto l’apertura della propria Scuola Calcio.



Nel corso della prossima settimana verranno presentati ufficialmente il DG Mario Marino, il neo responsabile del settore giovanile Luca Pagliarulo e la campagna abbonamenti 2022/23.