Covid-19: le regole della quarantena devono essere cambiate?

“Le regole della quarantena? Sono d’accordo con il professor Matteo Bassetti: devono essere cambiate”. Lo scrive su Facebook il governatore della Liguria, Giovanni Toti. “Non possiamo rischiare di paralizzare il Paese con persone sane che sono obbligate a stare a casa in attesa di un tampone negativo”, manda a dire Toti. “Il tasso di mortalità è sceso sotto la soglia di rischio ed evidentemente la malattia è spesso asintomatica o con sintomi che durano un paio di giorni”. Dunque, “valutiamo di far uscire le persone senza sintomi Covid anche se ancora positive, ovviamente utilizzando la mascherina, come avviene già in altri Stati, ad esempio in Austria. Solo così potremo evitare inutili paralisi”, conclude. (Red/ Dire)