Trapani, divieto di reingresso, arrestati 14 cittadini tunisini

Nell’ambito delle attività connesse al contrasto dell’immigrazione clandestina, gli operatori della Squadra Mobile della Questura di Trapani, hanno tratto in arresto 14 cittadini stranieri, negli ultimi giorni.



In particolare i migranti, tutti di nazionalità tunisina, alcuni rintracciati e soccorsi a largo delle coste trapanesi, altri provenienti da Lampedusa, erano tutti destinatari di divieti di reingresso.



Gli agenti della Polizia di Stato, al termine di estenuanti procedure di identificazione, li hanno individuati nonostante i numerosi alias forniti, sottoponendoli poi alla misura.



Per alcuni di loro è stato in seguito disposto il trattenimento presso il locale CPR, in attesa dell’esecuzione dei provvedimenti di espulsione.



Nell’ambito di tali attività è stato anche tratto in arresto un cittadino straniero, sempre di nazionalità tunisina, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Mantova, a seguito delle condanne riportate per una serie di reati tra cui furto, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.