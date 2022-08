M5S, arrivano i candidati per Roma e Palermo tra retroscena e rinunce

Mentre Giuseppe Conte leader del Movimento 5 Stelle ha ufficilizzato le candidature per il rinnovo del Parlamento nazionale, in Sicilia il suo Movimento è alle prese con la decisione, attesa nelle prossime ore, se sostenere Caterina Chinnici, che ha comunque vinto le primarie di coalizione, oppure andare da soli proponendo un candidato interno al Movimento.

In attesa comunque se l’alleanza proseguirà, i pentastellati hanno le liste pronte, frutto delle parlamentarie nazionali per quanto attiene il rinnovo di Camera e Senato, mentre per le regionali la mancanza di tempo ha impedito di elaborare un ulteriore clic Day.

La lista per il rinnovo dell’Ars è pronta ed è frutto di una serie di incontri, l’ultimo dei quali si è tenuto a Trapani aperto a tutti gli iscritti.

Ritorniamo alle nazionali. I candidati sono dstati scelti tra quanti hanno espresso la volontà di scendere in campo in prima persona e poi sono risultati tra i più votati.

Avrà il numero 4 della lista per il rinnovo del Senato Roberto Russo assessore alcamese della giunta guidata dal sindaco Domenico Surdi. Al terzo posto per il rinnovo della Caemra dei deputati la mazarese Vita Martinciglio, onorevole uscente. Visto che i capilista sono stati scelti da Giuseppe Conte, i due sembra che non abbiano tante possibilità di essere eletti.

Alla Regione i pentastellati della provincia sottoporranno al vaglio degli organismi regionali la lista che è venuta fuori dall’assemblea trapanese: Nicola La Grutta, mazarese, Luca D’Agostino, Castelvetrano, Luana Saturnino di Marsala, Cristina Ciminnisi, Misiliscemi e Vito Lombardo Alcamo.

La sintesi è stata raggiunta, secondo quanto trapela dalla riunione trapanese, dopo che alcuni iscritti (occorrevano almeno sei mesi di appartenenza) hanno fatto un passo di lato rinunciando alla candidatura, per consentire di arrivare ad una lista che da tutti è stata definita la più aderente alle esigenze del territotio.